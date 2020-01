Championnats nationaux de patinage artistique : Marjorie Lajoie et Zachary Lagha remportent la médaille d’argent

À leur première saison dans la catégorie sénior, le duo Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de l’arrondissement de Saint-Hubert, a raflé la médaille d’argent aux Championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire 2020 qui se sont déroulés à Mississauga, en Ontario, du 13 au 19 janvier derniers.

Avec 198,92 points en danse sur glace, le couple qui vient tout juste de quitter la catégorie junior a été une fois de plus exceptionnel. Il a non seulement réussi à monter sur la deuxième marche du podium, mais il a aussi obtenu un laissez-passer pour participer aux Championnats du monde qui se tiendront à Montréal du 16 au 22 mars.

« Nous espérions un bon résultat, mais nous ne nous attendions pas à ceci », a commenté Lajoie.

« J’ai failli tomber deux fois, mais nous avons continué à attaquer le programme et c’est ce dont j’étais fier. Notre objectif était de bien patiner et nous sommes contents d’avoir fait de bonnes performances », a pour sa part déclaré Lagha.

« C’est spécial. Nous nous sommes entraînés vraiment fort et nous voulons continuer sur cette même voie pour les Championnats des quatre continents ISU de patinage artistique 2020, à Séoul, en Corée, du 3 au 9 février, ainsi qu’aux Championnats du monde », a poursuivi Marjorie.

Les patineurs âgés de 20 ans avaient remporté le titre mondial en 2019 dans la catégorie junior, en plus d’avoir gagné au cours des dernières années trois championnats canadiens.