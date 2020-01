La mairesse Maud Allaire en mission de renforcement du développement économique en Afrique

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 7 janvier dernier à la mairie de Contrecœur. Il est à noter que la mairesse, Maud Allaire, est partie quelques jours plus tard en mission en République de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest.

Cette mission, intitulée Mission d’appui des partenaires canadiens, a pour but de renforcer les capacités en développement économique auprès des acteurs locaux et a comme principaux objectifs d’améliorer les capacités des structures locales (SDEL) afin de permettre une plus grande ouverture des marchés et de favoriser l’intégration des jeunes, des femmes et des entreprises.

Celle-ci se déroule du 10 au 22 janvier inclusivement et elle vise également à attirer des investissements et à augmenter les échanges commerciaux. Pour l’occasion, la mairesse de Contrecœur était accompagnée du coordonnateur à l’aménagement à la MRC de Marguerite-D’Youville, François Lestage, du directeur général de la Ville de Varennes, Sébastien Roy, et du chargé des communications et relations publiques à la MRC, Dominic Gauthier.

Rappelons à ce sujet que deux autres missions en Côte d’Ivoire ont eu lieu depuis 2017 avec d’autres maires et fonctionnaires de la MRC. Une troisième, qui s’est déroulée en 2019, a permis d’accueillir une délégation de ce pays d’Afrique dans la région.

Assemblée en bref

• Lors de l’assemblée publique du 7 janvier dernier qui a précédé le départ de la mission en Afrique, la mairesse a dressé un bilan des activités réalisées au mi-mandat du conseil municipal.

• Les élus ont nommé un chef de division et un chef aux opérations par intérim au Service de sécurité incendie afin d’assurer la transition du personnel vers la retraite dans les prochaines années.

• Les conseil municipal a notamment donné ordre au greffier, François Handfield, de mettre en vente les immeubles pour défaut de paiement des taxes.

• Au cours de cette rencontre, il a été décidé que la rue du développement commercial de la Cité 3 000 sera nommée Rue de la Cité.

• La Ville a renouvelé le mandat des citoyennes Rachel Savard et Chantal Allard au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU).

• Le directeur général et greffier, François Handfield, a été autorisé à assister au comité consultatif en développement durable pour l’aide au démarrage.

• Le conseil municipal est autorisé à signer une entente de services avec Rues principales Contrecœur pour l’année 2020.

• Un contrat a été attribué pour l’acquisition de produits chimiques pour l’assainissement des eaux, appel d’offres 2019-HYG-06, pour les municipalités de Contrecœur et de Verchères.

• Un autre contrat a été donné à la mutuelle de prévention Novo SST pour les années 2020, 2021 et 2022.

Rappelons en terminant que les séances publiques du conseil municipal de Contrecœur se tiennent le 1er mardi de chaque mois, sauf pour les mois de mars et d’août, et que les citoyens sont invités à se présenter à la maire de Contrecœur dès 20 h.