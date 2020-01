La 24e édition du concours Chapeau, les filles! prend son envol

Depuis de nombreuses années, le concours Chapeau, les filles!, organisé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, vise à mettre en valeur la diversification des choix de carrière qui s’offrent aux filles et aux femmes. Il a pour objet de soutenir les femmes qui se préparent à exercer une profession ou un métier traditionnellement masculins. Voilà que vient d’être lancée la 24e édition de cet événement annuel!

Ce concours s’adresse aux élèves et étudiantes inscrites à temps plein dans un programme de la formation professionnelle ou de la formation technique menant à un métier majoritairement masculin. Il comporte un volet Excelle Science qui lui s’adresse aux étudiantes inscrites à temps plein dans un baccalauréat en sciences ou en technologies.

Des prix en argent seront attribués aux lauréates plus tard cette année. Pour s’inscrire au concours, les participantes doivent constituer un dossier de candidature qui inclut les documents requis, demander à un mentor scolaire, par exemple un professeur, de l’appuyer puis utiliser le service en ligne Formulaire d’inscription en ligne – Concours Chapeau, les filles! disponible pendant la période d’inscription, et téléverser les documents requis avant la date limite. Le mentor devra transmettre sa recommandation en ligne. Un courriel automatisé comportant un hyperlien vers le formulaire à remplir lui sera envoyé.

La période de mise en candidature actuellement en cours prendra fin le 6 mars prochain. Le guide de mise en candidature et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Grâce à la contribution financière de 21 partenaires, 66 prix seront remis aux candidates s’étant le plus démarquées, à l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu à l’Assemblée nationale en juin 2020.

« Je salue les filles qui font preuve d’audace et de détermination en poursuivant des études dans un secteur non traditionnel. Je les encourage à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science visent à récompenser leurs efforts. Je les invite à participer en grand nombre et à déposer leur candidature », a mentionné le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectifs de promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et d’encourager celles-ci à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Dans le but de valoriser le travail du personnel scolaire qui soutient les élèves et les étudiantes dans leur parcours de formation et le dépôt de leur candidature, le Ministère attribuera trois prix de 500 $ à des mentors scolaires. L’objectif est de mettre en évidence l’importance du mentorat en milieu scolaire et ses effets bénéfiques sur la réussite des élèves et des étudiantes.

Depuis la création du concours en 1996, 16 380 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce nombre, 3 763 lauréates ont été récompensées. En 2020, 38 prix totalisant 83 000 $ seront remis aux lauréates du concours Chapeau, les filles!, tandis que 28 autres prix d’une valeur globale de 72 000 $ seront attribués aux récipiendaires du volet Excelle Science.