Le conseil municipal de Varennes appuie le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 13 janvier dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Lors de cette rencontre, le conseil municipal a appuyé le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent ainsi que son mémoire présenté dans le cadre des travaux pour l’élaboration de la nouvelle vision maritime du Québec. Rappelons à ce sujet que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, avait annoncé cet automne un appel de mémoire, ouvert à l’ensemble des citoyens et des intervenants, afin de recueillir des propositions permettant de définir les orientations de la nouvelle vision maritime du Québec à l’horizon 2035. Il est à noter à ce sujet que la première version de ce plan d’action couvrira d’abord une période de cinq ans, soit de 2020 à 2025.

• La Ville imposera une taxe spéciale afin de pourvoir au paiement de sa quote-part à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville pour la surveillance et l’exploitation des stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, communes aux municipalités de Varennes et Verchères.

• Il a été décidé lors de cette assemblée qu’une portion du chemin du Petit-Bois sera réaménagée et inclura la construction d’abribus sur la route 132.

• Un avis de motion a été donné en vue de l’adoption d’un projet de règlement décrétant une mesure d’aide pour le financement de travaux de mise aux normes d’installations septiques pour certaines résidences.

• Des travaux de resurfaçage de divers tronçons du boulevard René-Gaultier et du boulevard de la Marine seront réalisés en cours d’année.

• Un règlement a été adopté en matière de signalisation afin d‘ajouter des interdictions de stationnement sur les rues du Trécarré et Labarre, de modifier une interdiction sur la rue Sainte-Anne et de préciser la limite de vitesse sur la rue de la Petite-Prairie.

• L’administration municipale est autorisée à acquérir certains immeubles et à engager des dépenses à des fins industrielles pour l’année 2020.

• La Ville autorise le passage du peloton des cyclistes qui participeront à La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie le 20 juin prochain.

• Un règlement prohibant l’épandage de déjections animales et autres substances lors de certains jours de l’année a été adopté de nouveau en prévision des activités municipales extérieures.

• Des travaux de reconstruction partiels avec gainage seront effectués en 2020 sur les rues Geoffrion et Malo.

(Mention de source : Ville de Varennes)