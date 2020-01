La Galerie Lez’arts présente l’exposition Vibrer avec la nature réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs

Du 27 janvier au 1er mars, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Vibrer avec la nature réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Vincent-D’Indy.

L’exposition

En compagnie de l’artiste Céline Gaudreau, des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs ont réalisé une œuvre sur le thème de la nature. Après une brève discussion sur l’importance de la nature dans nos vies, l’artiste a invité les élèves à s’exprimer sur ce qui les fait vibrer ou ce qui leur fait du bien lorsqu’ils sont en contact avec la nature. Elle leur a ensuite demandé d’identifier leurs peurs concernant l’environnement. Les émotions ressenties ont ensuite été traduites par le biais d’une peinture abstraite et d’un dessin figuratif avec de l’encre de couleur sur du papier aquarelle et du papier diffusion. Certains élèves y ont même intégré des mots évoquant leurs sentiments face à la nature.

Ne ratez surtout pas cette exposition vibrante de couleur !

L’artiste

Chaque été, depuis maintenant sept ans, l’artiste effectue une résidence de création en Gaspésie; un lieu où les éléments de la nature sont omniprésents. Cette nature regorge de secrets où s’entremêlent couleurs et textures, force et fragilité, qui fusionnent à tout moment lorsqu’on prend le temps de percevoir avec nos cinq sens. Ce sont ces éléments mystérieux qu’elle capte et qu’elle dévoile souvent dans ses œuvres : creux naturels des arbres, racines entrelacées, surface rugueuse des rochers, écorces, passage de la lune, fluidité et transparence de l’eau et du vent.

Durant ces séjours, elle a réalisé de grands formats sur toile en utilisant différents matériaux, tels que l’acrylique, l’encre, les bâtons à l’huile et le collage de papier recyclé. Dans ses compositions abstraites, quelques formes, progressivement, se détachent qui suggère un paysage, une ambiance, un élément vivant ou non de la nature.

L’exposition Entre les falaises et la mer de Céline Goudreau sera présentée à la Galerie Vincent d’Indy du 4 au 29 mars 2020.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Secteur jeunesse

501, chemin du Lac

Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651 HYPERLINK « mailto:culture-patrimoine@boucherville.ca » culture-patrimoine@boucherville.ca