Encan silencieux au profit des activités artistiques de l’exposition-concours Vocation en Art!

La remise des prix de l’édition 2019 de l’exposition-concours Vocation en Art! se tiendra le 23 janvier prochain et pour une première fois, l’organisme intégrera à cette soirée un encan silencieux au cours duquel chaque artiste-exposant mettra une œuvre exclusive aux enchères. Les amateurs d’art et le grand public sont invités à acquérir ses œuvres, au plus offrant le soir même. Les profits amassés serviront à financer les activités de formation artistique de la prochaine édition.

Qu’est-ce qu’un encan silencieux?

Un encan est une forme de vente consistant à vendre un produit ou service au plus offrant. Un peu comme sur «ebay» sauf qu’un encan silencieux se fait habituellement dans une salle. Une mise de départ est déterminée par les organisateurs, l’acheteur potentiel effectue une surenchère et devient alors la mise à battre. Si personne ne surenchérit à nouveau, il gagne le lot.

Admissibilité et déroulement

Organisé par le CJE Marguerite-d’Youville (CJEMY), l’encan silencieux est ouvert à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, présentes dans les locaux du 95-D, boulevard de Mortagne, Boucherville, le jeudi 23 janvier. L’encan débutera à 18h et se terminera à 19h15. L’attribution du lot se fera au plus haut soumissionnaire à la clôture de l’encan. La dernière mise enregistrée à l’heure de tombée (19h15) déterminera le prix d’achat du lot. Un reçu sera remis sur place et le montant de l’enchère devra être réglé seulement par un virement bancaire (interac) avant 20h. L’acheteur pourra repartir avec son œuvre le soir même.

Petites bouchées et boisson seront servies lors de la soirée. L’organisme vous attend en grand nombre!

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à téléphoner au 450 449-9541 ou à envoyer un courriel à com@cjemy.org. Pour découvrir les artistes de l’édition 2019, il suffit de consulter le site Web www.cjemy.org et la page Facebook (@cjemy)

L’organisme tient à remercier tous les partenaires qui lui ont permis de réaliser ce projet, leurs fidèles supporteurs Michel Picard, député fédéral sortant de la circonscription de Montarville, Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de Pierre-Boucher-Les Patriotes- Verchères ainsi que Suzanne Dansereau, députée provinciale de Verchères. Finalement, merci aux artistes qui osent exposer! Et merci aux membres du jury pour leur implication auprès de la relève artistique!