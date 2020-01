Xavier Barsalou-Duval convie la population à une soirée pour célébrer le drapeau du Québec

Le député Xavier Barsalou-Duval convie toute la population de la circonscription à un vin d’honneur pour célébrer le Jour du drapeau québécois, le mardi 21 janvier à 19 h à la salle de réception du Novo Centre de Varennes.

« C’est une journée spéciale pour le peuple québécois, car son drapeau, symbole de son identité et de sa fierté, l’a accompagné tout au long de son histoire. On peut remonter aussi loin que Cartier et Champlain qui arboraient déjà à l’époque le fleur de lys et la croix, mais c’est à Maurice Duplessis, le 21 janvier 1948 qu’on doit la version finale de l’étendard azur, traversé d’une croix blanche et paré de quatre fleurs de lys », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Tous ceux qui se sentent interpellés, qui veulent célébrer avec nous et qui veulent en apprendre davantage sur l’histoire et l’évolution du drapeau du Québec sont les bienvenus.

Vous serez ravis d’y apprendre, entre autres choses, que l’Association américaine devexillologie a désigné notre drapeau comme l’un des dix plus beaux de toute l’Amérique du Nord.

Quand : mardi 21 janvier

Heure : 19 h à 21 h

Lieu : Novo Centre, salle de réception du rez-de-chaussée

1625, boulevard Lionel-Boulet, Varennes