Le Bouchervillois Gabriel Juteau devient le meilleur athlète masculin aux championnats canadiens Élite de judo

Les entraîneurs de l’équipe nationale ont nommé le Bouchervillois Gabriel Juteau meilleur athlète masculin des championnats canadiens Élite de judo qui se sont tenus au centre Pierre-Charbonneau, à Montréal, la fin de semaine des 11 et 12 janvier. Le champion judoka a de fait obtenu un score parfait après s’être démarqué par son contrôle et la maîtrise de sa technique.

Il a eu raison de ses adversaires inscrits en –73 kg. Il a d’abord vaincu Damien Ekosky par fusen-gachi (forfait) avant d’éliminer David Popovici au deuxième tour, ce qui l’a conduit en finale. Il a par la suite remporté la victoire par ippon contre Munkhjin Batdorj, ce qui lui a permis de monter sur la première marche du podium. Très satisfait de ses performances, l’athlète bouchervillois était visiblement content de ce qu’il a accompli. « Je me sens bien. L’entraînement va bien dernièrement et je fais attention à ne pas me blesser pour pouvoir bien performer le reste de la saison. Je suis heureux d’avoir gagné cette année, ça montre que mes efforts portent fruit et que je m’améliore, » a-t-il mentionné.

Les équipes nationales junior et senior partiront pour leur tournée européenne annuelle au cours des prochaines semaines.