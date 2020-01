Espace A présente l’exposition Trame de fond! à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

La Ville de Boucherville présente la nouvelle exposition Trame de fond qui se déroulera du 27 janvier au 8 mars à l’Espace A de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

À l’occasion des Journées de la culture 2019, les adolescents fréquentant le Quartier B de la bibliothèque municipale ont fait la rencontre d’une artiste aussi talentueuse que polyvalente, Sophie Roy. Ce moment privilégié d’échanges et de réflexions sur le monde qui nous entoure, entre l’artiste professionnelle et quelques jeunes adolescents inspirés, a donné lieu à des créations surprenantes.

S’inspirant des concepts et des thématiques couramment utilisés par l’artiste Sophie Roy tels que l’être humain, les paysages urbains et les objets rétro, les jeunes participants ont réalisé une toile en exploitant la technique de transfert d’images. Cette technique consiste à explorer un sujet par la réutilisation d’images numériques, la composition et les jeux de couleurs.

Trame de fond est une exposition surprenante qui mérite qu’on s’y arrête le temps de s’imprégner et de poursuivre les réflexions induites par nos jeunes adultes de demain.

Espace A fait vivre une expérience d’exposition artistique professionnelle aux jeunes de 12 ans et plus. Grâce à son espace modulable, cette galerie s’adapte à toute forme de création. Elle se veut un reflet de l’imaginaire débordant des adolescents évoluant à Boucherville. Espace A… parce que les adolescents occupent une place de choix dans leur communauté!

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Secteur Ados 501, chemin du Lac Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

Service des arts et de la culture Ville de Boucherville 450 449-8651 culture-patrimoine@boucherville.ca