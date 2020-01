Le RTL reçoit son premier autobus électrique

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a reçu son premier autobus électrique de petite taille de l’histoire de la Société de transport de Longueuil. Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a reçu son premier autobus électrique de petite taille de l’histoire de la Société de transport de Longueuil. Il s’agit également du premier midibus 100 % électrique qui sera en circulation au Québec. Les midibus sont des autobus électriques de 30 pieds, plus petits que les autobus hybrides qu’utilise actuellement le RTL. Ces petits autobus, qui atteindront le nombre de cinq en 2020, seront plus silencieux et offriront 20 places assises.

« Avec ces midibus électriques, la Société de transport de Longueuil offre une solution pratique, novatrice et plus durable pour répondre aux besoins de transport actuels des gens », a déclaré l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. «Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires en vue d’améliorer la vie des Canadiens. L’ajout d’autobus électriques au transport en commun est un élément clé de mon mandat, et je suis heureuse de constater que le RTL apporte ce changement positif. »

«Chaque année, les sociétés de transport québécoises optent davantage pour une électrification de leur parc de véhicules. Votre gouvernement est donc très fier de soutenir ces initiatives puisque l’avenir du transport collectif est résolument électrique. Ce premier midibus 100 % électrique entame très bien l’année 2020 puisqu’il permettra des déplacements plus efficaces et plus écologiques dans la région métropolitaine », a ajouté François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

« Je suis très heureuse de souligner l’arrivée du premier midibus entièrement électrique à Longueuil. Ces bus, plus adaptés à la mobilité urbaine, bonifieront l’offre de transport collectif pour usagers en plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette arrivée incarne le virage électrique que le Québec souhaite prendre en matière de transport », a déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Ce projet pilote d’autobus à propulsion électrique représente un pas majeur dans l’élaboration d’un plan d’électrification de l’ensemble de notre réseau. Nous devons offrir de nouvelles solutions de transport à nos clients en mettant l’environnement au cœur de nos priorités. Le transport en commun est sans contredit une solution à la congestion et un apport important au développement durable » a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Les midibus feront l’objet de tests avant la mise en service pour les clients. Le RTL procédera également à l’analyse des besoins dans l’agglomération afin de déterminer où seront déployés les cinq autobus électriques. Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en œuvre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun.