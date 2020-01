Nomination à la direction des études et à l’organisation de l’enseignement au Cegep de Sorel-Tracy

La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, madame Stéphanie Desmarais, sous recommandation unanime du comité de sélection, est heureuse d’annoncer la nomination de madame Stéphanie Marin au poste de directrice adjointe à la direction des études et à l’organisation de l’enseignement en remplacement de monsieur Serge Rodrigue. Madame Marin est entrée en poste le 6 janvier dernier.

Étant à l’emploi du Cégep de Sorel-Tracy depuis les 9 dernières années en tant qu’enseignante en Soins infirmiers, madame Marin connaît déjà très bien les rouages de notre établissement. Elle était d’ailleurs responsable depuis 2010 du secteur ambulatoire et assumait en grande partie la supervision des stages, ce qui a largement contribué à l’acquisition d’une expertise des enjeux évolutifs de la profession d’enseignante. Depuis 2017, elle partageait aussi ses services avec le CISSS de la Montérégie-Est (Sorel-Tracy) en tant que conseillère en soins infirmiers sur différents volets tels que le préceptorat et le soin de plaies en plus d’agir en tant qu’infirmière clinicienne en hémodialyse.

Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires – Gestion de projet, de l’Université de Trois-Rivières, elle possède aussi un baccalauréat en Sciences infirmières – Soins critiques du même établissement. Parallèlement à cela, elle a aussi complété un Microprogramme (2e cycle) en gestion et développement des organisations de l’Université Laval. Préalablement, elle avait aussi complété un DEC en Soins infirmiers ainsi qu’un DEC en Techniques administratives.

Elle a toujours su faire preuve d’une grande capacité d’analyse et de synthèse décisionnelle en plus de posséder une importante capacité d’adaptation au changement. Son sens de l’organisation jumelé à son leadership mobilisateur seront à coup sûr, des atouts indéniables pour notre établissement.

La direction générale souhaite la bienvenue à madame Marin et lui assure le soutien nécessaire dans l’exercice de ses fonctions.