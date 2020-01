Les Contes d’hiver de Maya Nikolova tissent un lien avec les souvenirs d’enfance de cette artiste

Certaines personnes dépassées par le rythme trépident de la vie au 21e siècle souhaiteraient retrouver l’esprit de l’ancien temps, lorsque les gens couraient moins et réussissaient tout de même à avoir des journées bien remplies. L’artiste Maya Nikolova a voulu faire un clin d’oeil à cette époque révolue en présentant à la Galerie Vincent-d’Indy sa nouvelle exposition intitulée Contes d’hiver. Le visiteur y verra 24 oeuvres originales en trois dimensions qui font référence à des souvenirs d’enfance de cette Bulgare d’origine établie au Québec depuis une douzaine d’années.

Dans ses oeuvres, Mme Nikolova intègre des matières légères comme des pièces de tricot ou de dentelle, des articles usagés, des objets récupérés qui symbolisent des liens avec le passé. Avec ces éléments, elle fabrique des textures qu’elle juxtapose sur des fonds dessinés qui représentent des personnages dressés sur des fonds pastels de ton crème ou ivoire qui rappellent les hivers enneigés. Ces images traduisent certains de ses souvenirs d’enfance. Elle érige aussi un faux cadre sur la toile, ce qui aide à créer un effet de relief, comme s’il s’agissait d’une structure dans une autre structure. Bref, son travail fait preuve de recherche.

Artiste multidisciplinaire, Mme Nikolova maîtrise différentes techniques, notamment la sculpture, la lithographie, la gravure sur bois, la linogravure, la pointe sèche, le collage et l’assemblage dans ses oeuvres. Elle a étudié les arts graphiques et plusieurs disciplines des arts visuels. Elle a enseigné les arts au primaire durant huit ans. Avec cette nouvelle exposition qui se tiendra jusqu’au 2 février, elle invite les spectateurs à entrer dans un monde enchanté où la douceur, le bonheur et l’espoir sont réunis pour engendrer de la poésie en images.

Vernissage : le dimanche 12 janvier, à 13 h.