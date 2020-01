Jean Trempe, un brave nous quitte

La Société historique Pierre-de-Saurel (SHPS) tient à offrir à la famille de M. Jean Trempe, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, décédé le 8 janvier 2020, ses plus sincères condoléances. Celles-ci s’adressent aussi à tous ses frères et sœurs d’armes, passés et présents qui perdent aujourd’hui, tant un monument qu’un modèle de bravoure.

Pour Benoit Paquette, membre du Conseil d’administration de la SHPS et professeur d’histoire à l’École secondaire Fernand-Lefebvre, Jean Trempe, notamment pour sa participation au Débarquement de Normandie du 6 juin 1944, était : « Un libérateur ayant contribué à la préservation d’un monde libre. »

Pour sa part, Jocelyn Daneau, président du conseil d’administration de la SHPS suggère à ceux et celles, surtout de la jeune génération, qui voudraient comprendre, connaître et mesurer l’ampleur de la contribution de Jean Trempe à ce qui est aujourd’hui, notre liberté : « De visionner le film aux 5 Oscars : Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Disponible notamment sur Netflix, la scène d’anthologie du débarquement sur les plages de Normandie est d’un réalisme terrifiant, qui donne une idée et des images qui se gravent dans nos esprits, quant à la bravoure et l’abnégation dont ont fait preuve Jean Trempe et ses compagnons, pour survivre à ce 6 juin 1944 et ensuite, vaincre le nazisme en mai 1945. »

Hommage à M. Jean Trempe; que vos compagnons vous accueillent dans l’au-delà, avec tous les honneurs auxquels vous avez droit, dans cette grande marche vers l’éternité. Nous nous souviendrons.

Jocelyn Daneau, président du conseil d’administration de la Société historique Pierre-de-Saurel