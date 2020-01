Des nouveautés en début d’année pour la CCIRS

Plus de 400 gens d’affaires étaient présents en ce début d’année pour le traditionnel Rendez-vous du président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. La mission de la CCIRS est d’être créatrice de valeurs pour ses membres et c’est, par exemple, lors d’événements comme celui-ci, qui regroupent la communauté d’affaires de la Rive-Sud que cette mission prend tout son sens.

Afin de favoriser les échanges et le maillage entre les invités, les partenaires de l’événement ont distribué des coupons de participation afin de gagner un crédit voyage de 2500 $ offert par la CCIRS.

Le président de la l’organisme, Me Richard D’Amour, a profité de l’occasion pour inviter les participants qui ne sont pas encore membres à adhérer à la chambre. Également, il a annoncé en primeur une nouvelle application, qui permet dorénavant l’inscription mobile aux événements. « Nous vous avons écouté ! Vous nous avez demandé plus d’options pour l’inscription à nos événements et nous vous offrons une nouvelle application, gratuite et facile à utiliser. Les membres de la chambre sont au cœur de nos priorités. La preuve (…)», s’est exclamé Me Richard D’Amour. Par la suite, des visages des membres de la chambre ont été projetés sur les téléviseurs du DOCK 619 afin de promouvoir la campagne « Fiers membres » de la CCIRS.

Madame Sylvie Parent, lors de son allocution, a réitéré l’importance pour la Ville de Longueuil de s’impliquer dans le programme Leadership au féminin 2020, lequel sert de tremplin aux femmes en affaires pour propulser leur carrière vers de plus hauts sommets. Elle a également dévoilé les nouvelles participantes de la cohorte 2020.