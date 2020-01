Proanima recherche des propriétaires de ferme ou d’écurie pour adopter des chats à besoins particuliers

L’organisme à but non lucratif Proanima a besoin de trouver de grands espaces pour placer plusieurs chats qui ne peuvent vivre normalement dans une maison.

Ce besoin est constant durant l’année. « Nous recevons beaucoup de chats qui ne peuvent pas vraiment s’adapter à la vie en maison. Ces chats sont souvent trop actifs pour rester à l’intérieur ou bien encore peu socialisés à l’humain, sans pour autant être agressifs. Ces chats ont besoin de lieux en campagne, tels que fermes ou écuries. Un environnement où ils pourront chasser à leur guise, jouir d’un abri et bien sûr recevoir de la nourriture de façon régulière », affirme la directrice du service à la clientèle, Carole Lacasse.

Il existe plusieurs avantages à adopter un chat aux besoins particuliers :

• c’est gratuit, aucun frais d’adoption n’est demandé

• vous aurez un chasseur pour réguler votre population de rongeurs

• les chats sont stérilisés et vaccinés!

Vous vivez sur une ferme ou une maison de campagne et souhaitez aider l’organisme ? Vous pouvez contacter le service adoption de Proanima par courriel ou par téléphone :

adoptions@proanima.com

450-655-2525 poste 223 ou 217