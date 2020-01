Médiation citoyenne: attention crise à l’horizon!

Deux collègues de travail qui se sont liés d’amitié sont en concurrence pour l’obtention d’un poste de directeur de la production dans une entreprise pour laquelle ils travaillent depuis plus de 15 ans.

L’un d’eux obtient le poste, ce qui fait naître un sentiment de frustration chez l’autre. Il évite le regard de son nouveau patron malgré une amitié que ce dernier croyait solide.

Nous assistons ici à une situation qui, d’un malaise, pourrait conduire à une véritable crise. Les enjeux sont importants puisqu’il s’agit du gagne-pain de deux individus et de leur amitié. Celui qui a obtenu le poste légitimement cherche à éviter tout affrontement avec son ami qui, de son côté, souhaiterait mieux contrôler ses émotions.

La relation entre les deux hommes fait place à des tensions d’apparence mineures qui génèrent du ressentiment. Déception, amertume et irritabilité s’invitent dans cette relation qui, jusqu’ici, se portait à merveille.

À ce stade d’un conflit potentiel, l’un ou les deux parties auraient tout intérêt à demander l’intervention des médiateurs citoyens dont le rôle consiste à les écouter, les accompagner et les soutenir en toute impartialité et en toute confidentialité.

Toute personne en situation conflictuelle vit des émotions qui lui appartiennent. C’est l’intensité de ces émotions ressenties qui grimpe lorsqu’une situation conflictuelle persiste et s’allonge dans le temps.

Sensibles à l’évolution de ces émotions, les médiateurs encouragent à la discussion les gens impliqués dans un conflit. Lorsque les émotions ont été clairement exprimées par les personnes en désaccord, il est plus facile de se mettre en mode solution.

Même dans un conflit de travail, entre deux individus ou un employé et son patron, la médiation citoyenne représente une ressource utile et gratuite. Pour davantage de renseignements, on peut laisser un message dans la boîte vocale de la médiation citoyenne de Varennes-Verchères-Contrecoeur au 514-358-7249. Le retour d’appel se fait généralement dès le lendemain.

Équijustice

Réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne

www.equijustice.ca