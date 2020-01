L’assemblée publique du 7 janvier à Contrecoeur en bref

Les séances publiques du conseil municipal de Contrecœur se tiennent le 1er mardi de chaque mois, sauf pour les mois de mars et d’août. Les citoyens sont invités à se présenter à la maire de Contrecœur dès 20 h. Vous trouverez l’ordre du jour et les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires sur le site internet de la Ville au www.ville.contrecoeur.qc.ca. Notez que ce résumé de la séance du conseil municipal ne constitue pas le procès-verbal.

− La mairesse dresse un bilan des activités réalisées au mi-mandat du conseil municipal.

− Le conseil municipal donne ordre au greffier, François Handfield, de mettre en vente les

immeubles pour défaut de paiement des taxes.

− Le conseil municipal nomme un chef de division et un chef aux opérations par intérim au Service

de sécurité incendie pour assurer la transition du personnel vers la retraite dans les prochaines

années.

− La rue du développement commercial de la Cité 3000 sera nommée Rue de la Cité.

− Le conseil municipal renouvelle le mandat des citoyennes Rachel Savard et Chantal Allard au

sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU).

− Un contrat est attribué pour l’acquisition de produits chimiques pour l’assainissement des eaux,

appel d’offres 2019-HYG-06, pour les villes de Contrecœur et de Verchères.

− Un contrat est donné à la mutuelle de prévention Novo SST pour les années 2020, 2021 et 2022.

− Le conseil municipal est autorisé à signer une entente de services avec Rues principales

Contrecœur pour l’année 2020.

− Le directeur général et greffier, François Handfield, est autorisé à assister au comité consultatif

en développement durable pour l’aide au démarrage.