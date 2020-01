Le Centre d’hébergement du Manoir-Trinité inaugure sa nouvelle unité de soins palliatifs

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a procédé lundi à l’inauguration d’une toute nouvelle unité de soins palliatifs au Centre d’hébergement du Manoir-Trinité de Longueuil. L’Unité de courte durée dédiée à une clientèle en soins palliatifs a été spécialement conçue, décorée et organisée de façon à rendre confortable le séjour de ceux qui y seront hébergés ainsi que de leurs proches.

Cette nouvelle section sera dédiée aux adultes en fin de vie dont le pronostic a été établi à moins de six mois, qui ne peuvent demeurer à domicile, qui sont en provenance de l’Hôpital Pierre-Boucher et qui nécessitent des soins d’expertises en soins palliatifs.

L’Unité de courte durée dédiée à une clientèle en soins palliatifs, regroupe 12 chambres privées avec salle de bain commune; chacune d’elles étant équipée d’un fauteuil-lit pour le confort de la famille. Elle comprend aussi un salon des familles, équipé d’une douche, de tables et de chaises, permettant la présence des proches en tout temps; une salle de rencontre pour discussion avec le personnel de même qu’une équipe interdisciplinaire composée de médecins, pharmaciens, infirmière, infirmière auxiliaire, ergothérapeute, nutritionniste, travailleur social, intervenant en soins spirituels et bénévoles.

«L’équipe interdisciplinaire offrira aux personnes en fin de vie des soins palliatifs sécuritaires et de qualité, basés sur les meilleures pratiques reconnues dans le domaine, au sein d’un environnement conçu pour eux», a précisé la présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est, Louise Potvin.

Ce projet représente un investissement de 3 millions $ entièrement financé par le CISSS de la Montérégie-Est. La Fondation des centres d’hébergement du Vieux-Longueuil a fourni 14 téléviseurs et supports, un investissement de plus de 8500 $. L’unité accueillera ses premiers usagers à partir du 13 janvier.