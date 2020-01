La Ville de Sainte-Julie consulte les citoyens pour connaître leurs attentes envers le marché public

La Ville de Sainte-Julie mènera au cours des prochains jours un processus de consultation auprès des citoyens et des producteurs présents au marché public afin de dresser un bilan de cette activité afin de déterminer si la formule doit être revue ou bonifiée.

Pour ce faire, tous les citoyens sont invités à répondre à un court sondage en ligne d’environ 5 à 10 minutes d’ici le 17 janvier 2020. Le sondage peut être rempli en accédant à ce lien :

https://fr.surveymonkey.com/r/KGB7BR2

« Nous avons créé le marché public en 2014 pour offrir à la population des produits frais, encourager les producteurs et commerçants locaux et offrir un lieu de rencontre dans le Vieux-Village. Après quelques années, nous sondons la population et les commerçants pour connaître leurs attentes relatives à l’évolution du marché public. J’invite donc toutes les citoyennes et tous les citoyens à participer à cette démarche de consultation qui nous aidera à planifier un marché à leur image », a précisé Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.

Lieu de rencontre incontournable au cœur du Vieux-Village, le marché public se tient actuellement les jeudis de juin à septembre dans le stationnement du 550, boulevard SaintJoseph de 16 h à 19 h 30. Il attire chaque été des milliers de visiteurs. En plus de découvrir de nouveaux produits en visitant les producteurs et commerçants présents, le public profite d’animations diversifiées.