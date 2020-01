La Grande guignolée des médias de la Rive-Sud atteint 82% de son objectif

À ce jour 350 000 $ ont été récoltés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Ce montant inclut les denrées et produits remis. Il reste un dernier décompte des dons en ligne et les tirelires déposées chez certains de nos partenaires.

La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a pu compter à nouveau sur la générosité du public pour aider de plus en plus de personnes vivant des situations difficiles pendant la période des Fêtes et tout au cours de l’année 2020.

Rappelons que l’objectif 2019 était de 425 000 $. Les organisateurs espèrent recevoir d’autres dons de dernière minute.