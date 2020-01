Une famille de Verchères vous fait voyager gratuitement!

La Municipalité de Verchères a invité une famille voyageuse de Verchères à présenter leur film de voyage aux citoyens. La famille a accepté l’invitation avec plaisir et sera au Centre communautaire de Verchères le 24 janvier pour deux représentations de leur film à 13h30 et à 19h. Celle-ci nous présentera leur voyage de 5 semaines dans les iles de la Polynésie française. La famille sera sur place pour répondre aux questions du public et échanger avec les personnes présentes. Vous y êtes attendus en grand nombre et c’est gratuit!

Au terme d’un voyage de six mois en Asie et en Océanie, cette famille voyageuse part à la découverte des Iles de la Société, un des cinq archipels de la Polynésie française. À Tahiti, une fois sortis de la colorée capitale, ils font le tour de l’ile et s’aventurent dans le magnifique sanctuaire de la vallée de la Papeeno. À Moorea, ils nagent avec les raies et les requins et dégustent des plats cuits ensablés dans le sol. À Huahine, l’Ile sauvage, ils se font laisser sur une ile déserte et visitent une ferme perlière. À Raiatea, ils se replongent dans l’histoire sacrée du peuple polynésien et ils flottent et dérivent au-dessus d’un jardin de corail. Enfin, à Bora Bora, ils découvrent un des plus beaux lagons au monde au moment même où débutent les festivités du Heiva, la fête traditionnelle annuelle en Polynésie française. Danses, musiques et chants ponctuent les regards que portent Annie, Sylvain, Floriane (6 ans) et Félicia (4 ans) autant sur les coutumes locales, que sur les paysages grandioses qui évoluent entre vert forêt et bleu lagon.

Venez voyager grâce à cette projection et découvrez des astuces de voyage en échangeant avec cette famille!