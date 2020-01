Les bénévoles de Nez rouge Longueuil-Rive-Sud ont raccompagné 1687 automobilistes en décembre

Mission accomplie une fois de plus pour Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud. Son récent bilan indique que 1297 bénévoles ont effectué 1687 raccompagnements sur le territoire durant le mois de décembre. Les 341 équipes en poste ont rendu ce service au terme de 18 soirées d’activité. Bien que les résultats soient un peu moindres qu’en 2018, la campagne a connu un très bon succès. Les dons des automobilistes raccompagnés ont totalisé plus de 41 000 $. Les recettes seront partagées entre certains clubs de natation de la région, à Saint-Hubert et Longueuil.

Les organisateurs de la campagne se sont dits très satisfaits de la présence des bénévoles, qui ont bien répondu à l’appel. « C’est certain que le nombre de raccompagnements possible augmente avec le nombre de bénévoles, mais nous devenons aussi de plus en plus efficaces en utilisant les nouvelles technologies pour gérer les demandes et pour communiquer avec les clients et les équipes sur la route », a expliqué Patrick Farrell, directeur général du Club de natation Hippocampe de Saint-Hubert et coordonnateur de l’Opération Nez rouge.

La dernière soirée de service a permis d’établir un record pour un 31 décembre. Au total, 24 équipes réunissant 84 bénévoles ont raccompagné 105 automobilistes. À travers le Québec, 38 475 bénévoles ont raccompagné 52 578 automobilistes ayant fait appel au service de Nez rouge durant décembre.