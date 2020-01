DEL accompagne quatre entreprises de l’agglomération au Consumer Electronic Show à Las Vegas en janvier

Du 7 au 10 janvier prochain, DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) se joindra à la mission commerciale organisée par Export Québec, le Consumer Electronic Show (CES), qui aura lieu à Las Vegas. À cette occasion de cette grand-messe des nouvelles technologies, la directrice générale Julie Ethier accompagnera quatre entreprises de l’agglomération, soient Dbox (Longueuil), Motsai (Saint-Bruno), My Third (Brossard) et Phaneuf International (Longueuil).

« Nous sommes heureux de soutenir certaines entreprises de notre agglomération pour les faire rayonner lors du plus grand salon au monde dédié à l’innovation technologique », souligne Julie Ethier, directrice générale de DEL. « Nous avons le privilège d’avoir une masse critique importante d’entreprises qui excellent dans ce secteur d’activités et avons à cœur de contribuer à propulser leur visibilité et leur accès aux marchés internationaux. »

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement immersif réalistes en faisant bouger le corps des cinéphiles et en stimulant leur imagination grâce à sa technologie de mouvement. D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vibrer le monde.

Motsai fournit des services de développement de produits de capteurs intelligents et de conseil technique. Fondé en 2010 par deux professionnels de l’électronique hautement expérimentés, Motsai travaille en étroite collaboration avec ses clients pour planifier, créer et fournir des solutions technologiques de performances exceptionnelles.

ThirdCo fabrique des produits électroniques dans le domaine de l’énergie portable et réinvente le marché en les rendant modulaires et connectés tout en favorisant l’écoresponsabilité. ThirdCo propose des produits qui permettent d’alimenter n’importe quel appareil électrique et qui s’adapte à tout type de réalités et d’environnement.

Phaneuf International est un manufacturier industriel, d’approche scientifique et innovante, qui conçoit, développe, modélise, fabrique et distribue des machineries, des installations et des équipements intelligents, automatisés et autonomes, destinés à l’entretien et à l’utilisation des glaces de patinoires, en toute sécurité, à l’ère du 4.0.