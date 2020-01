L’artiste Suzanne Beauclair expose ses oeuvres au bureau de la députée Dansereau

Les œuvres de l’artiste peintre julievilloise Suzanne Beauclair seront exposées au bureau de circonscription de la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, jusqu’à la fin février.

Passionnée depuis sa tendre jeunesse par le dessin et la peinture, Suzanne Beauclair a débuté sa carrière en tant que peintre autodidacte. Remplies de vie et d’énergie, ses toiles sont à son image. Elles sont un puissant véhicule d’émotions et veulent rendre hommage à la beauté sur terre.

L’artiste peintre puise son inspiration de la nature et de la vie. Soucieuse de capter et de transmettre sa grande sensibilité, madame Beauclair souhaite que l’eau, la neige, les arbres, les animaux, les oiseaux et les enfants prennent vie sur ses toiles.

« Je suis fière de représenter une circonscription où la production artistique est riche et diversifiée; c’est la moindre des choses pour moi que de donner une visibilité supplémentaire aux artistes locaux et de permettre à un plus grand nombre possible de citoyens d’avoir accès à notre culture québécoise.», a mentionné Suzanne Dansereau, députée de Verchères.

« Je peins à l’huile depuis janvier 2011 à l’Atelier Anne Drouin de Sainte-Julie et j’avoue que depuis ce temps, peindre avec d’autres compagnes, m’a apporté beaucoup et m’a amenée à me perfectionner. Peindre est devenu pour moi un essentiel et c’est ce que je veux transmettre à travers mes œuvres », confie Suzanne Beauclair, artiste peintre.

Les citoyens de passage au bureau de circonscription de la députée — situé au 1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 103 à Varennes — pourront ainsi contempler les œuvres de Suzanne Beauclair.