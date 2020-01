La vigilance d’une citoyenne permet l’arrestation d’un voleur

Grâce à la vigilance d’une Longueuilloise, les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont pu appréhender un homme pour des introductions par effraction

Une citoyenne de la rue Windsor, à Longueuil, a composé le 911 hier soir vers 22 h 45 lorsqu’elle a entendu et vu un suspect près de son domicile. Elle a donné une description du suspect et les agents et le maître chien ont rapidement localisé le suspect sur la rue Nielson à Longueuil.

Ils ont procédé à l’arrestation de l’homme de 51 ans qui est connu des policiers. Il est présentement détenu et fait face à des accusations d’introduction par effraction, vol de moins de 5000 $, possession d’outils de cambriolage et méfaits. Il devrait avoir une comparution téléphonique demain.

Grâce à la vigilance de cette femme, le SPAL a pu mettre fin à une série de délits et procéder à l’arrestation du suspect.