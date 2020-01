Comment terminer les Fêtes de façon écolo ?

La période des fêtes est souvent synonyme de cadeaux et de rassemblements. C’est pourquoi le bac de récupération est un allié important pour récupérer les décorations et les emballages, par exemple. Par contre, vous ne pouvez pas y déposer tout ce que vous voulez.

Voici un aide-mémoire pour vous aider à récupérer chaque matière de façon responsable.

Papier d’emballage métallisé, choux et rubans

Comme le papier d’emballage métallisé, les choux et les rubans décoratifs ne sont pas récupérables, il est préférable de les réutiliser le plus possible. Pourquoi ne pas emballer une boîte et son couvercle séparément pour créer un emballage réutilisable?

Lumières

Réutiliser les mêmes lumières de Noël chaque année, c’est une idée économique et écologique. Toujours fonctionnelles? Offrez-les à des proches, à une ressourcerie ou à un organisme à but non lucratif. Hors d’usage? Laissez vos lumières à l’écocentre le plus près de chez vous. Ne les placez surtout pas dans le bac de récupération, car elles pourraient endommager les installations de tri.

Styromousse

La styromousse est une matière qui accompagne plusieurs produits que l’on achète. Comme un nombre restreint de municipalités acceptent cette matière dans le bac de récupération, vérifiez auprès de la vôtre si cette matière est acceptée dans le bac ou si un autre point de récupération existe près de chez vous. Sinon, réutilisez la styromousse pour d’autres emballages ou déposez-la à la poubelle.

Guirlandes

Vous voulez jeter vos vieilles guirlandes? Organisez plutôt un échange de décorations de Noël ou offrez-les. Comme la plupart des guirlandes sont faites de matières non recyclables, elles risquent de se retrouver au site d’enfouissement si elles ne sont pas récupérées.

Sapin naturel

Pas de sapin dans le bac de récupération! La majorité des municipalités québécoises organisent un ramassage de sapins naturels après la période des fêtes. Pour connaître les détails de cette collecte spéciale, communiquez avec votre municipalité.

Jouets

Adieu vieux jouets? Donnez-les à des amis, à des personnes dans le besoin ou à des organismes à but non lucratif. Déposez les jouets brisés à l’écocentre pour une récupération appropriée. N’oubliez pas : ils ne vont pas dans le bac de récupération.

Verres à vin et boules de Noël cassés

Les verres à vin et les boules décoratives ne sont pas fabriqués à partir du même type de verre que les contenants que vous déposez dans votre bac. Ces objets abîmés ou brisés ont leur place dans le sac à poubelle.

Bouchons de liège

Le bac de récupération n’est pas le bon endroit pour accueillir les bouchons de liège. N’hésitez pas à les utiliser pour faire des bricolages, des panneaux d’affichage ou d’autres créations originales. Saviez-vous que certains restaurants dont La Piazzetta les récupèrent?

Nourriture

Qui dit période des fêtes dit bons petits plats et tables festives. Partagez vos restants avec parents et amis, congelez-les ou offrez-les à un organisme qui vient en aide aux gens démunis.

Vous voulez éviter que vos vieux aliments ne se retrouvent à la poubelle? Visitez notre page Gaspillage alimentaire pour avoir des trucs pratiques.

Vêtements et tissus

Le chandail de laine reçu lors de l’échange de cadeaux ne vous plaît pas? Offrez-le à une ressourcerie ou à un organisme à but non lucratif. Vous ne voulez plus de vos vêtements en mauvais état ou de retailles de tissu? Déposez-les à un écocentre près de chez vous.

Piles pour les jouets

Privilégiez les piles rechargeables ou évitez les jouets qui en ont besoin. Quoi faire avec vos piles qui ne fonctionnent plus? Trouvez un point de dépôt près de la maison sur le site Appelarecycler.ca.

Ustensiles en plastique

Vous hésitez entre les ustensiles en plastique et la coutellerie durable? Sachez que les ustensiles en plastique ne sont pas recyclables et se retrouvent dans le sac à déchets après usage.

Électronique

Vous recevez un nouvel appareil électronique? Vous voulez vous départir de l’ancien? S’il est toujours fonctionnel, un organisme à but non lucratif peut lui donner une 2e vie. Pour vous en départir de façon écolo, recherchez un point de dépôt sur le site de l’ARPE-Québec.

Et dans le bac?

Pots en verre, enveloppes, papier de soie, papier d’emballage non métallisé… plusieurs produits ont leur place dans le bac de récupération. Les boîtes de jouets sont souvent composées de plastique et de carton. Vous n’avez qu’à séparer les différentes matières pour les recycler.

Et les canettes? Celles qui ne portent pas la mention « Consignée Québec 5 ¢ » peuvent être déposées dans votre bac.