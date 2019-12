Deux nouvelles ceintures noires à Varennes

Les taekwondistes Estéban et sa sœur Paolina Cast ont réussi leur examen pour l’obtention du grade de ceinture noire, deuxième dan, le 12 décembre dernier.

Les deux judokas devaient, pour réussir ce passage, exécuter un poomsae, et démontrer les tactiques et stratégies de combat de dix techniques olympiques ou d’autodéfense. Ils devaient également réaliser un travail écrit sur un thème se rapportant au taekwondo, ainsi que sur leur développement personnel, tant sur le plan physique, mental que social.

Estéban et Paolina pratiquent cet art martial depuis sept ans. Ils ont participé à de nombreuses compétitions provinciales et ils sont montés sur le podium à plusieurs reprises.