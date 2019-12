Destination Sutton pour de nombreux Bouchervillois durant le temps des Fêtes

Même si les conditions de glisse n’étaient pas optimales, en raison du manque de neige naturelle, de très nombreux Bouchervillois et Rive-Sudois étaient en piste le weekend dernier au mont Sutton pour profiter de quelques jours de congé sur les pistes du centre de ski dont l’ADN nature fait toujours le bonheur des amateurs.

Rencontré entre deux remontées, le maire de Boucherville, Jean Martel, revivait de beaux moments, lui qui a grandi sur les pistes de Sutton avec sa famille. Lui et sa conjointe Anne-Renée y ont d’ailleurs retrouvé de nombreux cousins.

Luc Éthier, courtier en assurance de Boucherville était aussi en piste, car il est moniteur de ski à Sutton depuis plus de dix ans.

Louis Langelier de Sainte-Julie et sa conjointe Annie en était à leur première visite de l’année, dimanche dernier, ce qui n’était pas le cas de Francois Laramée, de Boucherville aussi, qui en a profité pour aider son petit-fils Samuel à faire son premier parcours de compétition.

Myriam Beauregard, son conjoint Maxime, de Boucherville aussi, et leurs deux enfants ont pour leur part eu droit à un beau cadeau, car la plus jeune, Éliane, a eu droit à sa première passe de saison au mont Sutton, une gracieuseté de la station. À deux ans seulement, elle pourra en profiter toute la saison.

À noter qu’avec les récentes précipitations, la station de ski du Mont Sutton offre une vingtaine de pistes aux amateurs de sport de glisse, mais l’enneigement des autres pistes se poursuit en attendant une première vraie grosse bordée…