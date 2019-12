Boucherville abat 300 frênes

La Ville de Boucherville doit abattre 300 frênes atteints de l’agrile qui se trouvent dans les parcs et en bordure des rues dans les emprises municipales.

Les travaux d’abattage ont commencé en septembre dernier et devraient être terminés d’ici la fin de l’année. Certains frênes seront remplacés par d’autres essences. La Ville a d’ailleurs annoncé dans le cadre du budget 2020 qu’environ 4 000 arbres seront plantés sur le territoire dès le printemps prochain.

En ce qui a trait aux frênes abattus, une partie du bois est déchiquetée selon la réglementation en vigueur et les billes de bois valorisables sont transformées en plancher par le Centre de Valorisation du Bois Urbain (CVBU), une entreprise d’économie sociale située dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

Le contrat d’abattage a été attribué à la compagnie Abattage Larivée inc. au montant de 50 444 $.

Rappelons que l’agrile est un insecte exotique envahissant qui s’attaque aux frênes. Le seul traitement disponible actuellement est un biopesticide appelé TreeAzin, mais il n’est pas garanti. L’agrile a été détecté en 2008 en Montérégie.