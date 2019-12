415 000 $ pour les enfants dans le besoin

Pour cette 13e édition, Les Paniers de Noël de Suzie ont amassé un montant record de 415 000 $ pour des familles en situation financière précaire de la Montérégie, de Montréal, du Centre-du-Québec et de l’Estrie.

Le 14 décembre, 513 familles ont reçu une épicerie complète et personnalisée et 3 140 enfants reçu un cadeau de Noël. En plus de ces paniers comprenant nourriture et cadeaux, Les Paniers de Noël de Suzie ont donné,les jours suivants, un cadeau de Noël à plus de 2 000 enfants dans le besoin.

Dans l’incroyable réussite de cet événement, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, souligne « l’impressionnante mobilisation de la communauté afin de rendre magique le Noël des familles de ces 4 régions. »

Plus de 2 000 bénévoles ont participé à l’opération.

À propos des Paniers de Noël de Suzie

Il y a 13 ans, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, sa famille et ses amis organisaient une activité de financement permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l’activité a pris de l’ampleur, de nombreux partenaires financiers se sont joints au mouvement et le nombre de familles aidées est passé de 10 à 500. Toutes ces familles reçoivent une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants. Cette formule est restée intacte malgré la croissance et ne changera jamais, c’est ce qui différencie cette activité des autres.