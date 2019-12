Une délégation de la Commission des jumelages de Boucherville se rend en Guadeloupe

30e anniversaire du jumelage Boucherville-Les Abymes

Une délégation officielle de sept personnes, dont des membres de la Commission des jumelages et des élus municipaux, s’est rendue en Guadeloupe la semaine dernière afin de célébrer le 30e anniversaire du jumelage entre Boucherville et Les Abymes. Accueillis par des dignitaires locaux, les visiteurs québécois ont participé à une série d’activités, dont une cérémonie protocolaire de levée des drapeaux des deux villes Place Frédéric Jalton, devant l’hôtel de ville le dimanche 15 décembre.

Au terme de cette première étape, les participants se sont déplacés en compagnie d’un groupe d’élèves de l’école secondaire De Mortagne qui ont pris part à ce voyage vers le Palais de la culture Félix Proto, un édifice public récemment construit. Sur ce même site, l’ex-maire de Boucherville, Hugues Aubertin, avait planté un arbre en 1989, lors de la première année du jumelage entre les deux villes. À cet endroit, les Abymiens ont dévoilé une plaque identifiant la rue De Boucherville, une artère principale nouvellement nommée ainsi en raison du 30e anniversaire du jumelage.

Plus tard dans la journée s’est déroulé un échange de cadeaux officiel entre les représentants de chaque ville. Les hôtes ont convié leurs invités à un buffet créole agrémenté par une performance de musiciens et la soirée s’est poursuivie avec la présentation d’un spectacle haut en couleur à l’amphithéâtre du Palais de la culture.