Une succursale de la SQDC ouvrira ses portes à Boucherville

La Société québécoise du cannabis (SQDC) ouvrira une boutique à Boucherville d’ici la fin du mois de mars. Elle sera située au 20 boulevard de Mortagne, suite 20-T.

Il s’agit du quatrième point de vente sur la Rive-Sud et comme d’habitude, la superficie de la boutique sera la même que les autres, soit de 2000 à 2200 pieds carrés, a spécifié Fabrice Giguère, chargé des communications et porte-parole pour la SQDC. Une vingtaine d’emplois à temps complet et à temps partiel seront créés.

La société d’État a aussi signé d’autres baux pour l’ouverture de deux autres établissements dans la région, soit dans l’arrondissement de Greenfield Park, à Longueuil, au 300 rue Auguste, ainsi qu’à Beloeil.

En Montérégie, il y a présentement des magasins à Brossard, à Chateauguay, à Sorel-Tracy, à Granby et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au total, on compte actuellement 33 établissements de vente de produits du cannabis légal au Québec.