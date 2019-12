André Jalbert, passionné d’histoire et de généalogie, n’est plus

André Jalbert, passionné d’histoire et de généalogie, grand bénévole dans sa communauté, est décédé le 9 décembre dernier. Il était membre de la Société d’histoire du Haut-Saint-Laurent-Contrecœur depuis 2001.

Il fut secrétaire de la société et a, entre autres, participé activement au remplacement de la croix du chemin du Brûlé et Montée Lapierre tombée lors d’une tempête. À cette occasion, il avait préparé une causerie et un document sur les croix du chemin allant du début de la Nouvelle-France à nos jours. Il a également dirigé la Maison Lenoblet-du-Plessis pendant quelques années, le temps de monter une exposition sur Maurice Duplessis et une autre sur la radio.

En plus de son intérêt pour l’histoire des appareils de radio, il avait particulièrement développé une passion pour les anciens moulins à vent. Ainsi s’est-il beaucoup investi au moulin Chaput qu’il a fait connaître avec enthousiasme. Dans le but d’enrichir la visite des lieux, il a demandé à la Ville d’ensemencer des petits carrés de blé, d’orge, d’avoine, de sarrasin, des graminées cultivées au pays pour produire nos farines. Pour ajouter de l’authenticité au personnage du meunier qu’il y interprétait, il chaussait des sabots de bois inconfortables et endossait un costume, comme on en portait au 18e siècle. Grand pédagogue, il a su pendant plusieurs étés rendre vivantes et enrichissantes les visites au moulin.

Les membres de la Société d’histoire offrent leurs condoléances à sa famille pour laquelle il avait tant d’affection.