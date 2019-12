Réouverture de l’église de Sainte-Julie le 21 décembre

C’est avec joie que la Fabrique de la paroisse Sainte-Julie vous annonce que l’église pourra rouvrir le samedi 21 décembre. Cette réouverture est cependant conditionnelle au respect d’importantes contraintes. Les professionnels ont réalisé les inspections de la façade le 12 décembre dernier. Leur rapport préliminaire démontre qu’il y a en effet danger de chute de pierres. La Fabrique a bien fait de fermer les entrées en façade. Des infiltrations d’eau à la base du clocher sont la cause du déplacement de certaines pierres.

Nous pouvons donc rouvrir l’église à la condition de construire un tunnel de sécurité pour une sortie d’urgence. La porte de côté deviendra donc l’entrée principale. Les autres contraintes sont de ne pas faire sonner les cloches. De plus, étant donné que nous devons condamner deux sorties, nous devrons maintenant limiter le nombre de fidèles qui pourront être accueillis à 291 au maximum pour chaque célébration. Nous avons donc fermé le jubé et nous avons fermé des bancs pour respecter la condition. Ces contraintes devront être respectées jusqu’à ce que des travaux soient réalisés l’été prochain.

Nous sommes heureux de recevoir à nouveau les paroissiens pour les messes de 16 h 30 le samedi ainsi qu’à 9 h et 11 h le dimanche. Les messes du 24 décembre et du 25 décembre pourront être célébrées dans l’église. Voici l’horaire des messes de Noël : 24 décembre à 16 h, 18 h, 22 h et minuit , ainsi que le 25 décembre à 11 h.

Nous vous reviendrons à la mi-janvier lorsque nous aurons le rapport final des professionnels. Nous connaitrons alors les coûts de ces importants travaux à faire en 2020. Merci à tous.

Daniel Richard, président de la fabrique