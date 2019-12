L’organisme Action Nouvelle Vie distribue 2000 paniers de Noël à Longueuil

Plus de 2000 familles ont reçu un énorme coup de pouce de la part d’Action Nouvelle Vie à une semaine de Noël alors que l’organisme de Longueuil a distribué 2000 paniers de nourriture bien garnis, 3000 cadeaux neufs à des enfants, pour une valeur totale de 1 million de dollars !

Pour Stéphanie, mère d’un garçon de quatre ans, ce panier et les cadeaux reçus vont donner un coup de main énorme pendant le temps des fêtes : « Le mot gratitude n’est pas assez fort pour exprimer tout ce que je ressens envers l’équipe d’Action Nouvelle Vie », a raconté la maman qui est affectée par la maladie depuis quelques années. « C’était une des plus belles journées de ma vie et je remercie tous les gens impliqués du fond du coeur. »

Depuis plusieurs semaines, l’équipe d’Action Nouvelle Vie travaille d’arrache-pied pour solliciter les entreprises et ainsi offrir un panier de nourriture de qualité. « Chaque panier remis aujourd’hui vaut en moyenne 350 $ », note la directrice générale d’Action Nouvelle Vie, Suzanne Fournier. « On ajoute à cela le cadeau remis à chaque enfant, les vêtements de la boutique vendus à des prix modiques, les structures gonflables et les jeux pour les enfants… Ca fait une journée remplie de joie et de sourires. »

Le plus gros évènement du genre dans la Montérégie aura réuni plus de 1000 bénévoles pendant la semaine, dont 700 pour la seule journée de distribution. Parmi ces bénévoles se trouvaient les anciens joueurs des Canadiens et animateurs de radio Gilbert Delorme et Georges Laraque, des joueurs des Alouettes de Montréal et plusieurs élus et conseillers municipaux.

« C’est vraiment incroyable de voir tous ces gens de la communauté se mobiliser de la sorte pour venir en aide aux gens dans le besoin », a raconté Georges Laraque qui a pris de nombreuses photos avec les gens présents. « Félicitations à l’équipe d’Action Nouvelle Vie pour cet évènement grandiose. »

Au cours de la journée, chaque famille était accompagnée d’un bénévole et parcourait les allées pour faire ses choix parmi la grande variété de denrées telles que viande, fruits et légumes, produits laitiers et céréaliers, dindes, gâteries, produits d’hygiène et plus encore. Par la suite, les familles avaient la possibilité de faire des emplettes à petits prix à l’espace boutique. Pendant ce temps, plusieurs centaines d’enfants, dont un bon nombre provenant d’écoles en milieux défavorisés, s’amusaient dans les jeux gonflables géants, avec les clowns et les animateurs.