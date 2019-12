Horaire spécial du RTL durant les Fêtes

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) souhaite informer sa clientèle qu’un horaire spécial pour la période des Fêtes sera en vigueur les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019 ainsi que les 1er et 2 janvier 2020 pour le transport régulier et du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020 pour le transport adapté. Ces modifications d’horaire de service toucheront l’ensemble des services du RTL.

Pour connaître l’horaire des Fêtes du transport régulier, la population est invitée à consulter le dépliant complet, disponible au rtl-longueuil.qc.ca.

Transport adapté

À noter que du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020, les déplacements réguliers seront annulés. Les clients devront effectuer une demande de déplacement occasionnel lors de cette période. Le service du transport adapté sera offert selon l’horaire du samedi, c’est-à-dire de 6 h 30 à 1 h du matin.

Taxi collectif

L’horaire du taxi collectif pour les 24, 26 et 31 décembre 2019 ainsi que pour le 2 janvier 2020 sera modifié pour correspondre au service du samedi, à l’exception des lignes T22 et T89 qui préserveront l’horaire de semaine. Les clients de la ligne T77 sont invités à consulter l’horaire spécial des fêtes.

Le 25 décembre et le 1er janvier, le service sera offert selon l’horaire du dimanche. Le service «RTL à la demande» sera interrompu les 25, 26 décembre et le 1er janvier. Service à la clientèle

Pour la période des Fêtes, le service à la clientèle sera ouvert de 7 h à 20 h tous les jours de la semaine et de 8 h 30 à 16 h 30 les samedis et les dimanches et les 24, 25 et 26 décembre ainsi que le 31 décembre, 1er et 2 janvier 2020.

Pendant cette même période, le comptoir des objets trouvés sera ouvert à la billetterie du terminus Longueuil les 23, 27 et 30 décembre de 9 h à 17 h.

Gratuité pour les enfants

Le RTL offre la gratuité aux enfants de 11 ans et moins lors des jours fériés, soit du 24 au 26 décembre et les 31 décembre, 1er et 2 janvier. La gratuité est valide également les fins de semaine, du vendredi 18 h au dimanche jusqu’à la fin du service. Rappelons que la gratuité s’applique pour un maximum de 5 enfants de 6 à 11 ans par adulte. Le RTL offre également la gratuité en tout temps aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Ajouts et modifications de service dès le 6 janvier

Des modifications d’horaires et de trajets seront apportées sur certaines lignes du réseau, et ce, afin d’améliorer le service, dès le lundi 6 janvier 2020. Pour toute l’information sur ces modifications, nous vous invitons à consulter les avis à la clientèle sur le site du RTL ou à vous abonner aux alertes Chrono. Pour plus d’informations à propos de l’application Chrono, visitez le http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/chrono/.

L’équipe du RTL vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2020 !