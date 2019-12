La Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art présente l’exposition Traces de vie par Denis Bordeleau

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter l’exposition Traces de vie de l’artiste Denis Bordeleau du 23 janvier au 15 mars 2020 à la Galerie Jean-Letarte.

L’artiste

Bachelier en arts plastiques et récipiendaire d’une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec, Denis Bordeleau a à son actif 17 expositions en solo et près d’une dizaine en collectif. Il est également membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) et des centres d’artistes Vaste et Vague et VU.

Sa démarche artistique s’articule autour du concept de la métamorphose. À partir d’un réel perçu, il déstructure et reconstruit le sujet de départ, opérant ainsi une transformation plastique de celui-ci. Ses œuvres picturales et plastiques se construisent souvent à partir de surfaces et de supports marqués par le sceau du temps, porteurs de stigmates et de traces de vie.

Privilégiant les matériaux possédant déjà du caractère, une âme et une matérialité forte, l’artiste affectionne tout particulièrement la récupération et la réutilisation de matériaux divers.

L’exposition

Ce n’est plus un phénomène isolé que celui des bidonvilles à travers le monde. De nos jours, plus d’une personne sur sept vit dans ces cités de pacotille. Leur organisation physique peut être qualifiée de chaotique. Le désordre structurel, caractéristique de ces constructions, constitue un paradoxe entre une pauvreté extrême et toute la richesse morphologique de ces « architectures de la nécessité ».

Ce désordre s’avère très inspirant pour l’artiste en termes de formes, de volumes et de textures.

Tout comme l’édification des structures des bidonvilles, les récentes créations de Denis Bordeleau se concrétisent par l’utilisation de matériaux pauvres, notamment le carton d’emballage. À l’instar des plus démunis de ce monde, ce matériau est pourvu d’un très fort potentiel de résilience. On peut le graver et y intégrer d’autres matières comme le bois, le plâtre, le métal et le plastique.

L’objectif de ce projet d’exposition est de présenter diverses facettes de ces architectures selon un angle différent et au moyen de gravures et d’insertions de diverses composantes au carton. Le tout évoque, parfois à la limite de l’abstraction, le chaos structurel des bidonvilles et suggère davantage une ambiance, une atmosphère, plutôt qu’une représentation figurative.

Vernissage

Le vernissage aura lieu le 23 janvier prochain à 17 h, à la Galerie Jean-Letarte, située au Café centre d’art.Bienvenue à tous!

La Galerie Jean-Letarte

La Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à l’honneur, présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.

Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel et médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la Galerie Jean-Letarte

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h Samedi et dimanche : 10 h à 16 h Jours fériés : fermé

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8300, poste 8651 culture-patrimoine@boucherville.ca