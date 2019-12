Québec met en œuvre un nouveau programme d’aide financière de 30 M$ pour le patrimoine immobilier

Le gouvernement du Québec met en œuvre un nouveau programme d’aide financière de 30 M$ qui outillera les citoyens, les villes et les MRC afin d’améliorer la connaissance, la mise en valeur, la protection et la transmission du patrimoine immobilier dans les régions du Québec.

Alors que les citoyens et les villes réclamaient depuis longtemps qu’on les épaule dans les démarches coûteuses et complexes de restauration du patrimoine bâti, les ministres proposent un programme en trois volets qui viendra combler le vide existant en matière d’expertise et de subventions.

Autre nouveauté importante : le programme prévoit l’embauche d’agents et d’agentes de développement en patrimoine immobilier dont le salaire sera subventionné à 50 %, pour une période pouvant s’échelonner sur 3 ans, par le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ces agents veilleront entre autres à ce qu’un inventaire centralisé du patrimoine bâti soit dûment constitué au Québec.

Les sommes consenties pourront atteindre 60 M$ sur 3 ans pour préserver et restaurer le patrimoine immobilier, réparties à parts égales entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Des 30 M$ versés par Québec, 24 M$ proviendront du ministère de la Culture et des Communications et 6 M$ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Une initiative bienvenue, selon l’UMQ

Présente lors de l’annonce, la présidente intérimaire de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, a salué l’action du gouvernement du Québec.

« Je tiens à féliciter l’initiative de madame Roy, ministre de la Culture et de Communications, et de madame Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. La protection et la préservation de notre patrimoine immobilier posent un immense défi. C’est une responsabilité partagée qui exige des efforts constants de tous les partenaires. Ce nouveau programme permettra de mieux soutenir les actions des municipalités en ce domaine. C’est la somme de tous les bâtiments et biens patrimoniaux, peu importe leur taille et leur emplacement, qui fait la grande richesse de notre patrimoine collectif. Je souhaite également que ce nouveau programme nous permette de nous doter d’une vision commune et à long terme des différents éléments patrimoniaux que nous voulons mettre en valeur, et ce, dans toutes les régions du Québec. »