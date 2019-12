Les députés du Bloc de la région réaffirment l’importance de protéger et de mettre en valeur le Richelieu

Le chef du Bloc Québécois et député de Beloeil-Chambly Yves-François Blanchet a tenu une rencontre de travail avec les députés du Bloc Québécois bordant le Richelieu pour discuter des différents dossiers qui touchent la rivière. Il y a été convenu que le député Xavier Barsalou-Duval qui est déjà très actif dans ce dossier en assumera le leadership en collaboration avec ses collègues de la Chambre des communes.

« Au cours de la dernière campagne électorale, les citoyens nous ont beaucoup parlé du Richelieu : sécurité nautique, préservation du chevalier cuivré, érosion des berges, pollution et qualité de l’eau. Le rôle des élus est de tenir compte des préoccupations de la population et de passer aux actes afin de faire avancer leurs dossiers. C’est ce que nous avons promis pendant les élections et nous prenons les moyens pour y arriver », a expliqué Yves-François Blanchet.

« Les députés Xavier Barsalou-Duval et Louis Plamondon qui sont à l’œuvre depuis plusieurs années dans ce dossier ont déjà démontré leur sensibilité et leur proactivité à cet égard. Depuis le 21 octobre dernier, la région du Richelieu est maintenant couverte par des députés du Bloc Québécois, ce qui sera un avantage indéniable pour la coordination du travail. Nos nouveaux élus, Christine Normandin dans Saint-Jean, Stéphane Bergeron dans Montarville ainsi que moi-même en tant que député de Beloeil-Chambly seront donc au rendez-vous pour la suite des choses », ajoute le chef bloquiste.

« Après des années de travail et de collaboration avec l’Association des riverains et amis du Richelieu et les quatre municipalités riveraines de ma circonscription, nous avons pu déposer une demande au Bureau de la sécurité nautique en vue d’imposer une limite de vitesse aux embarcations dans certaines zones de la rivière. Nous attendons une réponse pour bientôt. Ceci est l’une des initiatives que nous avons prises, mais il y en aura d’autres. Il reste encore beaucoup à faire pour le Richelieu et j’aurai grand plaisir de continuer à y travailler avec le même sérieux et la même énergie qu’au cours des quatre dernières années », a déclaré le député Xavier Barsalou-Duval.

Les députés du Bloc Québécois rencontreront les différents intervenants qui ont à cœur notre rivière pour bonifier de leurs idées et voir comment ils peuvent mieux contribuer à mettre en valeur le Richelieu.

« Le Richelieu est un joyau de notre patrimoine et il est aussi notre milieu de vie. L’histoire de la Nouvelle-France et du Québec moderne vogue sur ses flots. Nous nous devons d’être conscients de sa valeur et d’en prendre soin. Les citoyens, les villes et les villages qui sont prêts à en faire plus pour le Richelieu pourront donc compter sur les élus du Bloc Québécois comme alliés pour les aider dans ce sens », a conclu Yves-François Blanchet.