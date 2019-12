Le cégep Édouard-Montpetit dévoile le bilan de ses activités 2018-2019

C’est avec fierté que les membres du conseil d’administration du cégep Édouard-Montpetit dévoilent le Bilan annuel des activités 2018-2019 qui met en lumière les statistiques et les réalisations de l’établissement d’enseignement.



Bien plus qu’un rapport annuel

Au-delà des chiffres présentés, le Bilan annuel des activités 2018‑2019 démontre comment les différents projets de l’établissement animent la communauté. Tant au campus de Longueuil qu’à l’École nationale d’aérotechnique, les membres du personnel et les étudiants s’investissent avec cœur dans ce qu’ils entreprennent. « Ce Bilan permettra assurément à notre communauté de saisir l’implication du Cégep dans différentes sphères. Nous avons dressé les faits saillants de l’année, une infime partie de ce que nos équipes accomplissent au quotidien. » a mentionné Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit.

Des bons coups à profusion

Plus d’une trentaine des bons coups institutionnels, des membres du personnel et des étudiants, ont été relevés dans le Bilan annuel des activités 2018‑2019. Une étudiante qui reçoit une médaille d’or à une compétition canadienne, un enseignant qui remporte un prix artistique en Italie et la mise sur pied du guichet unique #jeveuxenparler pour contrer les violences à caractère sexuel font partie des nombreuses réalisations qui font la fierté de la communauté du Cégep. Mentionnons également la diffusion d’une nouvelle Politique de développement durable inspirée de l’ONU, le classement du Cégep dans le top 5 des collèges québécois en matière de recherche et développement pour une 7e année consécutive et le succès des finissantes en Soins infirmiers qui se sont classées premières à l’examen de l’OIIQ. D’ailleurs, tous les bons coups sont mis en lumière dans le Tableau d’honneur du Cégep, disponible dans le site Internet.

Des chiffres éloquents

Finalement, le Bilan dresse le portrait statistique du cégep Édouard-Montpetit : la population étudiante, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue, la diplomation, les ressources humaines, la fréquentation du Centre sportif et les informations financières. Bref, une publication qui permet de connaître davantage le Cégep et ses activités.

Pour consulter le Bilan annuel des activités 2018‑2019, rendez-vous à cegepmontpetit.ca/publications, sous Rapports annuels et Bilan des activités.