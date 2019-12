Journée adoption gratuite de chats chez Proanima le 19 décembre

En raison d’un nombre très élevé de chats à placer, Proanima organise un événement adoption. Tous les chats de plus de 5 mois sont disponibles à l’adoption gratuitement le jeudi 19 décembre entre 12h et 19h. Un don volontaire est seulement demandé pour aider l’organisme à continuer sa mission auprès des animaux.

Certains des chats sont visibles sur le site web : https://www.proanima.com/fr/adopter/animaux-adoption/#form mais il est mieux de venir directement sur place pour les voir. Proanima est situé 1470 rue de Coulomb à Boucherville.

Soyez responsables !

Si vous songez à offrir un animal à quelqu’un pour Noël, assurez-vous que la personne soit au courant de votre geste avant toute chose. Les animaux reçus en cadeau peuvent être une belle surprise, mais apportent parfois leur lot de soucis. Sommes-nous certains que la personne est prête à investir en temps et en argent? Que recherche-t-elle chez un animal de compagnie? Est-elle prête à s’engager pour plusieurs années? Fait-elle parfois de l’allergie?

Puisqu’un animal n’est pas une marchandise qui peut être échangée, vous êtes invité à accompagner la personne au refuge pour lui faire la surprise. Elle pourra ainsi choisir elle-même son animal et réfléchir à ce qu’elle souhaite vraiment.