Opération Nez rouge Contrecoeur: les bénévoles sont toujours les bienvenus!

Vous voulez vivre une belle aventure, vous n’avez qu’à vous joindre à l’équipe d’Opération Nez rouge Contrecoeur. Vous pouvez vous inscrire sur le site d’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com dans la section « Québec » et la région « Contrecoeur », dans la section « Bénévoles ».

Nous avons besoin de vous les 19, 20, 21; 23; 27, 28, 29 et 30 décembre 2019 sur le territoire de Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes et Verchères. Nous serons heureux de vous rencontrer.

Nos bénévoles ont grandement apprécié les commandites de nourriture que les restaurants Bictro V de Varennes et Le Gueuleton de Contrecoeur ont offerts lors du dernier week-end. Merci à ces généreux commanditaires.

Pour un raccompagnement ou pour devenir bénévole

Composez le 450 587-2611

Opération Nez rouge « L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN »