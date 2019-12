Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert accueilleront les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec en 2021

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les villes de Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert seront les hôtes des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec en 2021. La compétition rassemblera plus de 1 000 athlètes présentant une déficience intellectuelle, qui se mesureront dans dix disciplines sportives.

L’édition 2021 des Jeux se déroulera sous le thème À ton tour de te dépasser afin de mettre en valeur ces sportifs déterminés et persévérants qui s’accomplissent jour après jour. Présentée avec la collaboration de la section locale d’Olympiques spéciaux Québec Lajemmerais-Vallée-du-Richelieu, la candidature de Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert est le résultat d’une mobilisation regroupant plusieurs partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux, dont le cégep Édouard-Montpetit et la Commission scolaire Marie-Victorin.

« Cet événement inclusif d’envergure nous permettra de faire rayonner Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert. Notre milieu s’est mobilisé afin de déposer cette candidature et il redoublera d’efforts pour se surpasser et permettre aux athlètes de se dépasser à leur tour. Nous comptons leur offrir une expérience à la hauteur de leur détermination », a déclaré Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et présidente du comité de candidature.

« Les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec seront l’occasion de promouvoir de saines habitudes, un élément prioritaire dans le développement de nos communautés. Nos villes disposent en effet de leviers pour contribuer à la qualité de vie des citoyens. Elles peuvent ainsi amener ces derniers à faire des choix sains, notamment grâce à la pratique de l’activité physique », a ajouté Jean Martel, maire de Boucherville.

« La sélection de notre candidature est le fruit d’une formidable collaboration entre nos trois villes et nos nombreux partenaires, qui ont orchestré leurs actions en misant sur leur expertise respective. À l’image de l’événement, notre démarche s’est démarquée par son côté rassembleur et nous entendons à ce que les Jeux favorisent le sentiment d’appartenance de nos communautés et des athlètes », a affirmé Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert.

« La présentation des Jeux d’été et d’hiver d’Olympiques spéciaux Québec est devenue un événement de plus en plus convoité partout au Québec, et nous nous en réjouissons. L’équipe mise sur pied par les villes de Longueuil, de Boucherville et de Saint-Lambert a fait un remarquable travail pour préparer un dossier de candidature solide, complet et articulé, animé par une vision d’ouverture face au sport et à l’importance de l’inclusion sociale des athlètes et de toutes les personnes qu’ils représentent. L’engagement et l’enthousiasme manifestés dans la présentation et les échanges qui ont suivi ont convaincu les membres de notre conseil d’administration de retenir cette candidature en vue de présenter les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec en 2021 », a souligné Daniel Granger, président d’Olympiques spéciaux Québec.

Le comité organisateur des Jeux se rencontrera dès janvier 2020 afin d’entamer les préparatifs. La date et la programmation de l’événement seront confirmées sous peu.

Créé en 1981, le mouvement des Olympiques spéciaux a pour mission d’enrichir, par le sport, la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et regroupe plus de 4,2 millions d’athlètes de tous âges à travers le monde. Au Québec, près de 8 000 personnes sont inscrites à ses programmes récréatifs ou compétitifs, qui sont offerts dans toutes les régions de la province.