Les dernières tendances et technologies manufacturières exposées à plus de 350 manufacturiers et acteurs innovants

C’est devant une salle comble que DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) a présenté la semaine dernière la 9e édition de son Rendez-vous de l’innovation, axé sur les enjeux de l’heure des manufacturiers que sont le virage numérique 4.0, l’écoresponsabilité et la pénurie de main-d’œuvre. Interdit à ceux ayant peur du changement, l’événement aura permis à plus de 350 participants de bien préparer leur année 2020 en plongeant dans l’usine du futur et au cœur des dernières tendances du secteur manufacturier.

Préoccupations manufacturières

Démonstrations technologiques futuristes, conférences variées et rencontres personnalisées avec des chercheurs multidisciplinaires ont permis aux entrepreneurs de puiser des connaissances sur les enjeux actuels : « Notre taux d’automatisation étant près de quatre fois inférieur à celui des Allemands et plus de deux fois inférieur à celui de nos voisins américains, un rattrapage numérique colossal est requis pour assurer votre compétitivité », a lancé Julie Ethier, en introduction de l’événement. À cet effet, les participants ont assisté à une conférence expliquant comment l’usine Bridgestone a su prendre le virage 4.0.

L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre furent également des sujets largement couverts par l’événement, notamment en abordant le futur du travail. Le virage vert fut aussi une thématique d’intérêt lors de cette édition : « Votre succès ne se mesure plus uniquement par votre rentabilité, mais également par votre capacité à générer des bienfaits pour la société et l’environnement », a avancé Mme Ethier. Un panel rassemblant de grands joueurs comme Danone et l’Université de Sherbrooke ont permis aux participants de saisir des leviers pour créer, à leur tour, des impacts durables.