Consultations publiques du RTL : une première étape réussie en vue du nouveau réseau de transport collectif

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) vient de franchir une étape importante en vue de la révision de son réseau alors qu’il vient de compléter une première phase de consultations publiques sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Longueuil. Depuis l’automne 2018, le RTL a mené des consultations publiques dans les cinq villes de l’agglomération de Longueuil, combinées à des sondages en ligne et des consultations avec des comités consultatifs dans le but de connaître les besoins des citoyens en matière de transport collectif.

Au total, près de 1700 citoyens ont participé d’une manière ou d’une autre à ce processus de consultation, permettant au RTL de collecter une grande quantité d’information pertinente pour l’élaboration d’un nouveau réseau. Les différents exercices auxquels se sont prêtés les participants ont permis de connaître les habitudes de déplacement des citoyens, leurs préoccupations et leurs priorités en matière de mobilité. Les employés du RTL, autant les chauffeurs, que les agents du centre de relation et information clientèle, que les employés de bureaux et de l’entretien, ont aussi été consultés lors de cette première phase importante. Le RTL souhaite ainsi les inclure dans la démarche et bénéficier de leurs fines connaissances du réseau et de ses particularités.

« L’agglomération de Longueuil n’a cessé de se transformer et d’évoluer à travers le temps. C’est pour nous assurer de rester en phase avec cette évolution et pour offrir aux citoyens un réseau de transport moderne et à leur image que nous avons mené cette vaste consultation publique. Nous sommes satisfaits de la réponse de la population. Nous savons que nous devons maintenant livrer la marchandise pour répondre aux attentes exprimées. Nos équipes sont déjà au travail en ce sens et c’est avec enthousiasme que nous rencontrerons de nouveau les citoyens en 2020 pour leur présenter le résultat de cet exercice » s’est réjoui Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Quelques chiffres marquants

454 participants aux consultations publiques; 1224 répondants au sondage en ligne; 5 villes visitées.

Consultations publiques du RTL

Une première étape réussie en vue du nouveau réseau de transport collectif

Maintenant que les citoyens de l’agglomération ont pu se faire entendre, l’équipe de la planification et du développement du transport du RTL analysera l’ensemble des informations recueillies au cours des prochains mois afin d’élaborer des scénarios en vue du prochain réseau de transport collectif sur son territoire.

Le RTL s’engage à mettre sur pied une seconde tournée de consultation en 2020 afin de valider les orientations auprès des citoyens ainsi que les différents scénarios.