Plus de 50 000 $ remis en bourses à des étudiants pour souligner leur excellence et leur engagement  

Soixante étudiants ont été récompensés par la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et plusieurs donateurs, le 4 décembre dernier, lors d’une cérémonie de remises de bourses tenue au campus de Longueuil de l’établissement collégial.

Ce 32e Gala des bourses, présenté par les Caisses Desjardins de la Rive-Sud de Montréal, a permis de remettre plus de 50 000 $ à ces étudiants du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) afin de souligner l’excellence de leur dossier scolaire et leur engagement au sein de la vie étudiante. Depuis la première édition de l’évènement, plus de 1,4 M$ a été remis aux étudiants.

Le directeur du Cégep, Sylvain Lambert, a tenu à féliciter les récipiendaires pour leurs efforts. « Ces étudiants sont des personnes inspirantes et engagées dans leur milieu, qui, bientôt, contribueront aux enjeux de notre société dans divers domaines », a-t-il souligné. Il a, du même coup, profité de l’occasion pour remercier le personnel qui contribue incontestablement à la réussite scolaire des étudiants.

« Je salue le courage, la détermination et la persévérance des lauréates et lauréats. Leurs efforts d’aujourd’hui leur permettront d’aller loin et de réaliser leurs rêves », a ajouté Jocelyne Pepin, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil.

Bourses de la persévérance

La directrice générale de la Fondation du Cégep, Marie-Krystine Longpré, a profité de cette soirée de reconnaissance pour annoncer que la Fondation et de généreux donateurs remettront des bourses pour la persévérance scolaire, en février 2020, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. « Je ne peux passer sous silence le fait que tous n’ont pas la chance d’avoir un parcours scolaire aussi remarquable malgré leurs efforts, a-t-elle dit. Les bourses remises à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire visent à reconnaître la détermination d’étudiants qui sont sur la voie de la diplomation, bien que leur parcours soit parfois parsemé d’embûches. »