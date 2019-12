Le RTL remporte un prix de la SQPRP pour le lancement de la Vision 2015

Lors du gala annuel de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) s’est vu remettre le prix Argent dans la catégorie Événement pour le lancement de la Vision 2025 de l’agglomération de Longueuil. Ce gala, qui avait lieu le 3 décembre dernier au Casino de Montréal, a aussi récompensé la firme TACT, qui a soutenu le RTL dans cette organisation.

Le gala de la SQPRP vise à souligner les projets les plus inspirants en matière de relations publiques, ainsi que les professionnels qui les ont réalisés.

En août 2018, les cinq maires de l’agglomération de Longueuil dévoilaient la Vision en transport en commun 2025, qui propose des projets structurants dans le but de répondre aux besoins de la clientèle. Le RTL et TACT ont été récompensés pour la qualité exceptionnelle et l’efficience des outils de communication et de la stratégie globale pour cet événement important.

« L’événement de lancement de la Vision 2025 en transport en commun de l’agglomération de Longueuil a été un succès en termes de participation, de retombées médiatiques et de positionnement politique, mais elle guide également chacune des actions du RTL. Nous remercions notre équipe des communications pour cette belle réussite », a souligné Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil.