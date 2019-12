La CSMV rend hommage à ses retraités

Cette année encore, la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a rendu hommage à ses nouveaux retraités. Cent huit employés, dont 31 qui ont cumulé 25 ans de carrière au sein de l’organisation, se sont réunis le 27 novembre dernier pour célébrer toutes ces années de travail consacrées au milieu de l’éducation et au développement du plein potentiel des élèves.

Lors de la soirée, Benoît Laganière, vice-président de la CSMV, a rappelé à quel point chaque poste occupé par les retraités a été un maillon important de la grande chaîne que représente l’éducation des élèves.

« L’éducation, c’est la fonction la plus noble de la société et travailler à aider de jeunes êtres humains à développer leur plein potentiel est la fonction la plus valorisante parce que ce sont ces jeunes qui composeront et gouverneront le monde de demain », a-t-il mentionné.

Marie-Dominique Taillon, directrice générale, a quant à elle tenu à remercier les nouveaux retraités pour leur contribution et leur engagement durant toute leur carrière.

« Ce sont les personnes qui oeuvrent dans une organisation qui en font sa richesse et sa force et nul doute que vous avez joué un rôle important en ce sens, au sein de la CSMV »,

a-t-elle ajouté.

L’événement rassembleur a été un réel succès, grâce aux prestations musicales d’élèves de l’école secondaire Saint-Edmond et à l’implication du personnel de la CSMV, et a permis aux 263 invités de fêter dans une ambiance conviviale.