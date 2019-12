Hausse moyenne de 2 % du compte de taxes résidentiel à Verchères

Votre Conseil municipal tient à vous transmettre de l’information concernant le budget 2020 adopté le 9 décembre 2019.

Nous sommes à la 2e année du rôle d’évaluation triennal, nous n’avons donc pas de modification de valeur cette année.

Le taux de taxation résidentiel et agricole est augmenté de 0,6250$ à 0,6330/100$ d’évaluation. Quant au secteur commercial et industriel, le taux de taxation en 2020 est à 1,45$/100$ d’évaluation.

Les taxes de service sont haussées de 10$ chacune afin de couvrir les dépenses de service: taxe d’eau 190$ – taxe d’égout 180$ – gestion des matières résiduelles (ordures) 245$ par unité de logement. Depuis 2019, la gestion de la vidange des fosses septiques est assurée par la MRC. La taxe pour ce service demeure à 60$ par unité de logement.

La valeur moyenne d’une propriété résidentielle à Verchères est de 309 800$. Pour cette propriété de valeur moyenne, le présent budget représente une augmentation de 2% du compte de taxes.

En 2020, les projets importants seront :

❖ Le remplacement du camion incendie datant 1991 qui sera livré en 2020

❖ Le remplacement d’un tracteur à gazon

❖ L’avancement du dossier pour les barrières au passage à niveau du CN

❖ Le pavage de sections du secteur rural

Nous travaillerons aussi à la préparation de projets futurs, tels :

❖ Les égouts dans le secteur des Terres-Noires pour 2020-2021

❖ La mise aux normes des installations septiques dans les autres secteurs ruraux pour 2022

❖ La prochaine phase de travaux de réfection des infrastructures

De plus, nous poursuivrons nos améliorations dans les parcs par des investissements annuels.

Le Conseil municipal travaille depuis quelques années sur différents dossiers et enjeux. Afin de valider certains éléments et de recevoir l’avis de ses citoyens, la Municipalité a réalisé une consultation publique d’une journée avec un groupe de personnes représentatif de la population. Ces réflexions guideront nos actions pour le futur.

Les actions suivantes compléteront l’année 2020 :

❖ Réalisation du projet retenu au niveau du budget participatif lancé à l’automne 2018

❖ Abattage de gros frênes malades et dangereux.

L’année 2020 marquera la venue de nouveaux revenus. L’ensemble des municipalités rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) réclame depuis plusieurs années un traitement particulier et une reconnaissance de réalité différente pour

les municipalités rurales et leur besoin de nouvelles sources de financement. Cette nouvelle entente devrait nous assurer d’un nouveau revenu de 340 000$. Ce montant reste à confirmer et les projets suivants, inclus dans le budget, seront conditionnels à la confirmation de ce revenu.

❖ Études diverses pour le quai, le secteur des rues près du quai et l’ensemble des aménagements en rive 75 000$

❖ Élaboration d’une politique culturelle (site du patrimoine et 350e) et mandat à un architecte en patrimoine pour le Moulin 25 000$

❖ Stagiaire en patrimoine 10 000$

❖ Luminaires pour le vieux village 50 000$

❖ Achat véhicule (tondeuse) 12 000$

❖ Études et mandats pour l’aqueduc et l’égout 48 000$

❖ Projet de gestion de données en génie civil 20 000$

❖ Ajout d’une ressource col bleu aux travaux publics 50 000$

❖ Ajout d’une ressource col blanc aux loisirs, culture et tourisme 50 000$

Votre Conseil municipal a toujours comme objectif de vous offrir des services de qualité au meilleur coût possible, tout en respectant notre capacité financière.