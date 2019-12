Appel de dossiers Porte sur l’art à Boucherville

La Ville de Boucherville invite les artistes bouchervillois à proposer un projet afin d’enjoliver l’une des portes des locaux se trouvant au Café centre d’art. Les artistes sélectionnés auront l’occasion de créer un univers unique pour personnaliser ce lieu culturel incontournable.

Les artistes sélectionnés recevront un cachet de 500 $ pour la réalisation de leur œuvre ainsi que pour leurs services professionnels, et un montant forfaitaire de 250 $ pour leur matériel artistique. Laissez aller votre imagination et proposez-nous une idée pour revitaliser les lieux!

La date limite pour présenter un dossier est le 1er mars 2020.

Composition du dossier

• Le formulaire d’inscription complété; • Une esquisse illustrant la proposition du projet de création; • Une description détaillée de votre projet de création (concept artistique); • Un curriculum vitae; • Un résumé de la démarche artistique; • Cinq (5) images numériques de réalisations récentes avec description; • Dix (10) photographies d’œuvres récentes du corpus proposé pour l’exposition et/ou de vues d’exposition sur support numérique, identifiées, numérotées et accompagnées d’une liste descriptive (numéro, titre, technique, dimension, année); • Tout autre document pertinent au dépôt de sa candidature.

Les dossiers sur papier, CD-ROM ou clés USB sont acceptés. Les dépôts par courriel seront uniquement reçus via un site de transfert de fichiers électroniques.

Formulaire, critères d’admissibilité et modalités disponibles au boucherville.ca/appelsdossiers ou en composant le 450 449-8651.

Mise en candidature

Les artistes doivent faire parvenir un dossier complet, soit par courriel à culture-patrimoine@boucherville.ca, soit à l’adresse suivante :

Service des arts et de la culture – Porte sur l’art 536, boulevard Marie-Victorin Boucherville (Québec) J4B 1W9

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651 culture-patrimoine@boucherville.ca